Представитель президента Рафал Лешкевич объяснил такое отсутствие подготовкой визита в США, который состоится уже 3 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza и TVN24.

Что известно о конфликте?

Президент Польши утверждает, что сам Зеленский приглашал лидеров Европы в Вашингтон. Поэтому представители праворадикальной партии Конфедерация обвинили Украину в том, что представителей Польши "не пригласили".

В свою очередь член Европейского парламента от Конфедерации Ева Заянчковская-Герник заявила, что во время встречи украинский президент Владимир Зеленский не поднял вопрос отсутствия Польши.

Мы также снова переживаем практическую реальность благодарности Украины, которая давно бы разрушилась без помощи Польши. Президент Зеленский даже не обмолвился о нашем присутствии, просто взял за руку Урсулу фон дер Ляйен, и это все, что мы от него видели,

– написала она.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая Навроцкому, сказал, что приглашение на встречи в Вашингтоне поступает от президента США, с которым у Польши есть хорошие отношения, в частности, через MAGA.

Руководитель польского внешнедипломатического ведомства призвал использовать эти отношения на благо Польши и Европы.

По словам руководителя офиса международной политики в администрации президента Польши Марчина Пшидаша, при обсуждении участия Польши в саммите 18 августа, Сикорский заявил Зеленскому, что Польша "не готова участвовать".

Представитель правительства Адам Шлапка объяснил, что Польшу на таких встречах представляет президент. Премьер-министр Польши Дональд Туск добавил, что Навроцкому "надо дать больше времени для того, чтобы понять международную политику".

Что известно о встрече в Вашингтоне?