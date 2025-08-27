Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Что известно о представителе Туска?
По данным издания, советником премьера станет Роберт Купецкий. Сейчас он является заместителем министра иностранных дел, который курирует в МИД, в частности, политику безопасности и трансатлантические отношения.
Это опытный дипломат, в 2008-2012 годах он был послом в США, а после возвращения в Польшу стал заместителем министра национальной обороны,
– рассказали журналисты.
Задачей Купецкого будет непосредственное информирование премьер-министра о международной ситуации и угрозах безопасности Польши и Европы. Он должен участвовать во встречах важнейших государственных чиновников, которые занимаются безопасностью в странах НАТО, по окончанию войны в Украине, и продвигать на них польскую позицию.
В газете подытожили, что назначение нового советника является превентивным шагом против президентского дворца, который также претендует на принятие решений по внешней политике.
Последние новости Польши: что известно?
В Польше уволили украинского журналиста Виталия Мазуренко, который в прямом эфире назвал президента Кароля Навроцкого "паханом". Инцидент произошел во время эфира программы Debata Gozdyry на телеканале Polsat News 26 августа.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выдвинул условие членства Украины в ЕС. "Я уже много раз это высказывал. Я говорил, что если Украина не смирится с волынским геноцидом, если не будет эксгумации, не будет чествования памяти, то нет никаких шансов на вступление в Европейский Союз", – сказал он.
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, направленный на предоставление финансовой и медицинской помощи украинцам.