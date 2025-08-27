Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Что известно о представителе Туска?

По данным издания, советником премьера станет Роберт Купецкий. Сейчас он является заместителем министра иностранных дел, который курирует в МИД, в частности, политику безопасности и трансатлантические отношения.

Это опытный дипломат, в 2008-2012 годах он был послом в США, а после возвращения в Польшу стал заместителем министра национальной обороны,

– рассказали журналисты.

Задачей Купецкого будет непосредственное информирование премьер-министра о международной ситуации и угрозах безопасности Польши и Европы. Он должен участвовать во встречах важнейших государственных чиновников, которые занимаются безопасностью в странах НАТО, по окончанию войны в Украине, и продвигать на них польскую позицию.

В газете подытожили, что назначение нового советника является превентивным шагом против президентского дворца, который также претендует на принятие решений по внешней политике.

