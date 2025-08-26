В этом контексте польский министр вспомнил о спорах относительно Волынской трагедии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Какое условие выдвинула Польша?

Владислав Косиняк-Камыш напомнил о своих предыдущих замечаниях и заявил о случаях, когда якобы имя Польши "было попрано" или предпринимались попытки прославить украинского политического деятеля Степана Бандеру.

Я уже много раз это высказывал. Я говорил, что если Украина не смирится с волынским геноцидом, если не будет эксгумации, не будет чествования памяти, то нет никаких шансов на вступление в Европейский Союз,

– заявил он.

Сейчас в Украине и Польше продолжается подготовка к новому этапу поисковых работ, связанных с жертвами Волынской трагедии. Пока специалисты работают в Тернопольской области и Львове, выход на Волынь запланирован позже.

В то же время, комментируя решение Кароля Навроцкого ветировать закон о помощи украинцам, он сказал, что отказ в поддержке Украины, которая борется против агрессии, противоречит интересам безопасности польского государства.

Что известно о вето Навроцкого?