Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью для Interia. Заметим, что именно этот чиновник неоднократно демонстрировал свою неблагосклонную позицию к украинцам.

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В Польше возмущены поведением украинцев

Министр обороны Польши считает, что это достаточно несправедливо, когда поляки помогают Украине, пока часть мужчин призывного возраста скрывается от войны на территории нашего государства в Польше.

Наше общество очень возмущает то, как молодые ребята из Украины ездят на лучших автомобилях и отдыхают на выходных в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые делают взносы в здравоохранение, образование, поставки оружия и другую помощь,

– заявил он.

По его мнению, предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных льгот украинских мужчин призывного возраста может способствовать возвращению мужчин в Украину. По его словам, такие меры должны принять и в других странах.

Напомним, недавно глава МИД Польши заявил, что Варшава не выплачивает трудоспособным беженцам социальную помощь. Также тогда он поставил под сомнение то, нормальным ли является создание финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они жили в ЕС.