Таку заяву зробив очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю для Interia. Зауважимо, що саме цей чиновник неодноразово демонстрував свою неприхильну позицію до українців.

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У Польщі обурені поведінкою українців

Міністр оборони Польщі вважає, що це є досить несправедливо, коли поляки допомагають Україні, поки частина чоловіків призовного віку переховується від війни на території нашої держави у Польщі.

Наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу,

– заявив він.

На його думку, пропозиція міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо позбавлення соціальних пільг українських чоловіків призовного віку може сприяти поверненню чоловіків в Україну. За його словами, такі заходи повинні вжити й в інших країнах.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Польщі заявив, що Варшава не виплачує працездатним біженцям соціальну допомогу. Також тоді він поставив під сумнів те, чи нормальним є створення фінансових стимулів для українських чоловіків, аби вони жили в ЄС.