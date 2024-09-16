Відповідну заяву Сікорський озвучив в інтерв'ю. За його словами, закон про мобілізацію в Україні ухвалили "надто пізно".

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Сікорський висловився про українських чоловіків у Польщі

Глава МЗС Польщі каже, що оновлений закон про мобілізацію варто було ухвалювати на рік раніше, "коли було ще багато добровольців". Водночас він висловив здивування тому, як багато українських чоловіків перебувають у Польщі.

Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І в мене є до нього питання: "Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?",

– розповів польський посадовець.

За його словами, Варшава не виплачує працездатним біженцям соціальну допомогу. Також він поставив під сумнів те, чи нормальним є створення фінансових стимулів для українських чоловіків, аби вони жили в ЄС.

"Київ повідомив нам, що ви хочете повернути українців, що вам потрібні платники податків, потрібні люди, які працюють на заводах. Але також вам потрібні люди, щоб замінити тих хоробрих солдатів, які зараз на лінії фронту", – додав Сікорський.