Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Росія не буде намагатися починати війну з НАТО.

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Путін не здатен застосувати ядерну зброю

Він наголосив, що з точки зору міжнародного права російські аеродроми, з яких злітають ракетоносії для ударів по Україні, можуть бути визнані законною метою, навіть якщо вони розташовані у глибині території.

Сікорський зазначив, що йому незрозумілі затримки у знятті обмежень на використання західної зброї Україною з огляду на військові злочини, вчинені Росією.

Довідка. Західні посадовці не надають Україні цього дозволу, бо вважають, що це глобально не змінить хід війни. Водночас вони відкриті до діалогу, тому протягом останніх місяців наша держава намагається отримати цей дозвіл.

Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна та про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії,

– заявив польській політик.

Він додав, що Путін не є настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Саме тому його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ писали, що, якщо Велика Британія надасть дозвіл використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії, то відповідь Владіміра Путіна може бути різною. Серед найімовірніших варіантів – проведення ядерних випробувань.