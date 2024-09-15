Інформація про те, що партнери можуть дозволити використовувати західну зброю для ударів по території ворога, з'явилася кількома днями раніше. Втім, офіційні особи наразі такого рішення не ухвалили.

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Як може відреагувати Путін на дозвіл бити західними ракетами по Росії

У ЗМІ припускають, що відповідь Путіна на дозвіл бити західними ракетами по території Росії може бути різною. Так, якщо Велика Британія дозволить використовувати Storm Shadow, то російський диктатор може атакувати британські військові резерви поблизу Росії або ж наважиться на ядерні випробування.

Так, експерт з озброєнь в Інституті дослідження миру та політики безпеки в Гамбурзі Ульріх Кюн переконаний, що Путін вирішить надіслати "ядерний сигнал", щоб залякати Захід. До прикладу, президент Росії може почати ядерні випробування, попри заборону їхнього проведення.

Важливо. Росія не проводила ядерні випробування з 1990 року. У ЗМІ припускають, що нові випробування стали б початком небезпечної ери.

Ядерні випробування були б новими. Я б не виключав цього, і це відповідало б тому, що Росія порушила низку міжнародних домовленостей щодо безпеки, які вона підписала протягом останніх кількох років,

– заявив Кюн.

Інший фахівець з безпеки Герхард Манготт також вважає, що Росія може вдатися до ядерних випробувань, якщо Захід дозволить використовувати далекобійні ракети для ударів вглиб країни-агресорки. Однак такий сценарій він вважає малоймовірним, хоча й не виключає "ядерного сигналу" від Кремля.

"Росіяни можуть провести ядерне випробування. Вони зробили всі необхідні приготування. Вони можуть підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, щоб продемонструвати, що (вони) мають на увазі, коли кажуть, що ми врешті-решт вдамося до ядерної зброї", – додав Манготт.