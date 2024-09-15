Информация о том, что партнеры могут разрешить использовать западное оружие для ударов по территории врага, появилась несколькими днями ранее. Впрочем, официальные лица пока такого решения не приняли.

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Как может отреагировать Путин на разрешение бить западными ракетами по России

В СМИ предполагают, что ответ Путина на разрешение бить западными ракетами по территории России может быть разным. Так, если Великобритания разрешит использовать если Великобритания разрешит использовать Storm Shadow, то российский диктатор может атаковать британские военные резервы вблизи России или же решится на ядерные испытания.

Так, эксперт по вооружениям в Институте исследования мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн убежден, что Путин решит послать "ядерный сигнал", чтобы запугать Запад. К примеру, президент России может начать ядерные испытания, несмотря на запрет их проведения.

Важно. Россия не проводила ядерные испытания с 1990 года. В СМИ предполагают, что новые испытания стали бы началом опасной эры.

Ядерные испытания были бы новыми. Я бы не исключал этого, и это соответствовало бы тому, что Россия нарушила ряд международных договоренностей по безопасности, которые она подписала в течение последних нескольких лет,

– заявил Кюн.

Другой специалист по безопасности Герхард Манготт также считает, что Россия может прибегнуть к ядерным испытаниям, если Запад позволит использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь страны-агрессора. Однако такой сценарий он считает маловероятным, хотя и не исключает "ядерного сигнала" от Кремля.

"Россияне могут провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могут взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны, чтобы продемонстрировать, что (они) имеют в виду, когда говорят, что мы в конце концов прибегнем к ядерному оружию", – добавил Манготт.