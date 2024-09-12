В то же время США не планируют давать разрешение на удары вглубь России ракетами ATACMS. Таким образом там пытаются избежать возможной эскалации.

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Что известно о разрешении на удары по территории России

Согласно информации от двух источников издания, США могут позволить Украине использовать британские и французские ракеты, но не свои собственные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

В частности, Байден может принять решение дать Владимиру Зеленскому разрешение на использование ракет Storm Shadow и их французского аналога Scalp для ударов по российским целям, если Великобритания и Франция поддержат этот шаг.

В то же время США не планируют позволять Украине применять свою наиболее дальнобойную версию ATACMS для ударов по военным целям на территории России, во избежание дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, что по словам Зеленского, из-за промедление партнеров с разрешением на удары дальнобойным оружием по России, страна-агрессорка начала оттягивать военные объекты вглубь своих территорий. Он отметил, что снятие ограничений должно стать стратегией победы Украины.