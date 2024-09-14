За словами глави уряду Німеччини, він не надасть дозвіл, навіть якщо це зроблять інші європейські та американські партнери України. Про це Шольц сказав під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Бранденбурзі.

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Шольц вкотре відмовив в ударах по Росії німецькою зброєю

У своїй заяві канцлер підтвердив свою рішучість зберігати тверду позицію проти надання Україні дозволу на використання німецької зброї великої дальності для завдавання ударів по цілях, розташованих в глибині Росії.

Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше… Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема,

– сказав Олаф Шольц.

У відповідь на повідомлення про те, що Сполучені Штати можуть розглянути можливість зняття наявних обмежень на використання своєї зброї для ударів по Росії, глава німецького уряду підкреслив, що не всі припущення є достовірними.

Окрім цього, Шольц розповів, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, щоб наша країна, яка зазнала вторгнення, не впала, а також тому, що необхідно запобігти "успіху кричущого порушення правил у Європі".

До слова, канцлер Німеччини 13 вересня заявив на пресконференції, що Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus, попри постійні вимоги з боку Києва.