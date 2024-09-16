Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Россия не будет пытаться начинать войну с НАТО.

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Путин не способен применить ядерное оружие

Он отметил, что с точки зрения международного права российские аэродромы, с которых взлетают ракетоносители для ударов по Украине, могут быть признаны законной целью, даже если они расположены в глубине территории.

Сикорский отметил, что ему непонятны задержки в снятии ограничений на использование западного оружия Украиной, учитывая военные преступления, совершенные Россией.

Справка. Западные чиновники не предоставляют Украине этого разрешения, потому что считают, что это глобально не изменит ход войны. В то же время они открыты к диалогу, поэтому в течение последних месяцев наше государство пытается получить это разрешение.

Я слышу от западных журналистов о "красных линиях" Путина и о путинских угрозах эскалацией. Но у нас тоже есть свои красные линии, а о них почему-то никогда не спрашивают. А во-вторых, я не думаю, что есть что-то такое, чего бы Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия,

– заявил польский политик.

Он добавил, что Путин не является настолько сумасшедшим, чтобы начать войну с НАТО. Именно поэтому его угрозы о ядерном оружии также остаются пустыми.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что, что если Великобритания предоставит разрешение использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, то ответ Владимира Путина может быть разным. Среди наиболее вероятных вариантов – проведение ядерных испытаний.