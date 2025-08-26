У цьому контексті польський міністр згадав про суперечки щодо Волинської трагедії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Яку умову висунула Польща?

Владислав Косіняк-Камиш нагадав про свої попередні зауваження і заявив про випадки, коли нібито ім'я Польщі "було потоптане" або робилися спроби прославити українського політичного діяча Степана Бандеру.

Я вже багато разів це висловлював. Я казав, що якщо Україна не змириться з волинським геноцидом, якщо не буде ексгумації, не буде вшанування пам’яті, то немає жодних шансів на вступ до Європейського Союзу,

– заявив він.

Зараз в Україні та Польщі триває підготовка до нового етапу пошукових робіт, пов'язаних із жертвами Волинської трагедії. Поки що фахівці працюють у Тернопільській області та Львові, вихід на Волинь запланований пізніше.

Водночас, коментуючи рішення Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українцям, він сказав, що відмова у підтримці України, яка бореться проти агресії, суперечить інтересам безпеки польської держави.

Що відомо про вето Навроцького?