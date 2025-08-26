У цьому контексті польський міністр згадав про суперечки щодо Волинської трагедії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Дивіться також Провокація російських спецслужб, – Україна про акти вандалізму проти місць пам'яті в Польщі

Яку умову висунула Польща?

Владислав Косіняк-Камиш нагадав про свої попередні зауваження і заявив про випадки, коли нібито ім'я Польщі "було потоптане" або робилися спроби прославити українського політичного діяча Степана Бандеру.

Я вже багато разів це висловлював. Я казав, що якщо Україна не змириться з волинським геноцидом, якщо не буде ексгумації, не буде вшанування пам’яті, то немає жодних шансів на вступ до Європейського Союзу,
– заявив він.

Зараз в Україні та Польщі триває підготовка до нового етапу пошукових робіт, пов'язаних із жертвами Волинської трагедії. Поки що фахівці працюють у Тернопільській області та Львові, вихід на Волинь запланований пізніше.

Водночас, коментуючи рішення Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українцям, він сказав, що відмова у підтримці України, яка бореться проти агресії, суперечить інтересам безпеки польської держави.

Що відомо про вето Навроцького?

  • Нещодавно Кароль Навроцький скористався своїм правом вето проти запропонованих урядом поправок до Закону про допомогу громадянам України. Натомість виступає за власну ініціативу саме щодо працевлаштованих осіб.

  • На його думку, ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах "справедливості, правди та проти російської пропаганди".

  • Повідомлялося, що відповідну ідею Навроцького палко підтримав колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Він наголосив, що демонстрація "бандерівської символіки" – це злочин, "гідний найсуворішого засудження".

  • Також польський президент запропонував внести зміни до Кримінального кодексу країни, щоб класифікувати символ Бандери поряд з символами, пов'язаними з нацизмом і комунізмом, з чітким гаслом "зупинити бандерівщину".