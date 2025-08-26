Натомість оголосив про власну законодавчу ініціативу, яка вже викликала резонанс. Оскільки стосується "бандерівщини". Деталями заяви президента Польщі ділиться 24 Канал з посиланням на RMF.24.

Читайте також Для росіян і білорусів теж: Німеччина розморозить гуманітарні візи, але з нюансом

Що відомо про заяву Навроцького щодо символів Бандери?

Значний суспільний резонанс викликала законодавча ініціатива Навроцького щодо символіки ОУН-УПА.

Щоб викорінити російську пропаганду та встановити польсько-українські відносини, засновані на справжньому партнерстві, взаємній повазі та взаємній чуйності, я вважаю, що ми повинні включити до законопроєкту чітке гасло – "зупинити бандерівщину",

– заявив він.

Президент Польщі запропонував внести зміни до Кримінального кодексу країни, щоб класифікувати символ Бандери поряд з символами, пов'язаними з нацизмом і комунізмом.

Ця ініціатива також має на меті переглянути закон, що регулює діяльність Інституту національної пам'яті та Комісії з переслідування злочинів проти польського народу у зв'язку з діяннями Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА).

Нагадаємо: у серпні у Варшаві пройшов концерт білоруського репера Макса Коржа. Тоді глядачі принесли прапори з символікою ОУН – УПА. Через це під депортацію потрапили 57 українців.

Що ще пропонує глава Польщі?

Кароль Навроцький скористався своїм правом вето проти запропонованих урядом поправок до Закону про допомогу громадянам України. Натомість виступає за власну ініціативу, яка передбачає, що лише українці, які офіційно працевлаштовані та сплачують податки в Польщі, матимуть право на пільги, включаючи програму "800+" та доступ до медичних послуг.

Навроцький також оголосив, що президентський проєкт передбачає збільшення терміну процедури надання громадянства – з 3 до 10 років. Ще збільшать покарання за незаконний перетин кордону до 5 років позбавлення волі.

Водночас голова канцелярії президента Збігнєв Богуцький підкреслив, що нинішній уряд має 1,5 року для реалізації рішень, які відповідають нагальним потребам сьогодення. Він підкреслив важливість того, щоб ці рішення були справедливими не лише для польських громадян, але й для українців, які справді інтегрувалися в польську соціально-економічну систему.