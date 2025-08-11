Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Боднар розповів 24 Каналу, що наступним кроком стане видача дозволів на роботи безпосередньо на Волині. Він наголосив на важливості узгоджених дій та уникнення провокацій з боку Росії.

Які роботи вже виконані?

За словами Василя Боднара, нещодавно завершили пошуково-ексгумаційні роботи у селі Пужники Тернопільської області. Нині фахівці працюють у Львові на Збоїщах, де були поховані польські солдати, загиблі у 1939 році від німецьких окупантів.

До Волині територіально ми ще не дійшли, але це наступний етап видачі дозволів,

– зазначив дипломат.

Він підкреслив, що кожна локація потребує участі кількох десятків спеціалістів, яких бракує як в Україні, так і в Польщі. Посол пояснив, що поетапний підхід дозволяє вчасно формувати та відправляти підготовлені групи на місця проведення робіт, що робить процес більш ефективним і контрольованим.

Як Україна та Польща узгоджують новий етап ексгумацій?

Проведення ексгумацій в Україні та Польщі, наголосив Боднар, вимагає чіткого узгодження дій між обома сторонами. Дозвільні процедури мають збігатися з готовністю пошукових груп виїхати на місця робіт.

Важливо боротися з протидією від Росії, яка здійснює спроби провокації та розгортання інформаційно-пропагандистських кампаній,

– підкреслив він.

За його словами, Росія намагається дискредитувати процес через пошкодження пам'ятників та використання чутливих тем для розпалювання ворожнечі. Дипломат зауважив, що стриманий і узгоджений підхід дозволяє уникати ескалації та знімати цю тему з політичного порядку денного.

Посол додав, що питання вшанування пам'яті є суспільним і політичним консенсусом у Польщі, тому робота потребує максимальної обережності та конструктивного підходу.