Про це 24 Каналу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар, зауваживши, що візит до Києва може бути одним з перших серед візитів новообраного президента Польщі. Обоє країн мають багато спільних тем, зокрема питання загрози з боку країни-агресорки.

Підготовка до приїзду Навроцького в Україну триває

За словами Боднара, перший візит Навроцького буде здійснений до Вашингтону чи до США. Зустріч з Дональдом Трампом вже запланована на початок вересня. Натомість іде робота над тим, щоб візит до України був одним із перших, а співпраця між нашою країною та Польщею розвивалась у тому ж дусі, який встановив попередній президент Анджей Дуда.

Вже працюємо над організацією візиту в Україну президента Навроцького. Звичайно, про дати ми зараз говорити не будемо, про це, коли прийде час, оголосить Офіс Президента України, який відповідає за організацію візиту на найвищому рівні. Однак я думаю, що підготовча робота, яка ще почалася навіть перед інавгурацією, принесе свої результати,

– наголосив він.

Посол зауважив, що країни об'єднує не лише співпраця, а й спільний безпековий виклик – Росія. Неодноразово Навроцький говорив про те, що країна-агресорка є безпосередньою загрозою, яка змушує європейські країни об'єднуватись, переозброюватись, але також є платформою для співпраці між Україною і Польщею, де немає розбіжності щодо необхідності протидії цій загрозі.

До слова, раніше Боднар повідомив, що під час телефонної розмови Навроцький та Володимир Зеленський вже обговорили питання розвитку безпекової співпраці, оборонної взаємодії та історії. Українське посольство працює, щоб Україна була серед пріоритетів нового президента.