Про це повідомив керівник апарату польського президента Павел Шефернакер, передає RMF24, пише 24 Канал.

Дивіться також Чи може новий президент Польщі Навроцький завадити вступу України в ЄС: що кажуть у посольстві

Що відомо про запрошення Навроцького в Білий дім?

Нещодавно відбулася інавгурація Навроцького. Так, Дональд Трамп надіслав в цей день офіційний вітальний лист новому лідеру Польщі. У цьому листі президент США запросив Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч.

Керівник апарату польського президента зазначив, що зустріч заплановано на 3 вересня.

Також польське ЗМІ пише, що Навроцький візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка запланована на 24 вересня.

Дивіться також Не згадав Україну на інавгурації: чого чекати від Навроцького – нового президента Польщі

Нагадаємо, що Кароль Навроцький 6 серпня склав присягу та змінив Анджея Дуду на посаді глави держави.