Об этом сообщил руководитель аппарата польского президента Павел Шефернакер, передает RMF24, пишет 24 Канал.

Смотрите также Может ли новый президент Польши Навроцкий помешать вступлению Украины в ЕС: что говорят в посольстве

Что известно о приглашении Навроцкого в Белый дом?

Недавно состоялась инаугурация Навроцкого. Так, Дональд Трамп направил в этот день официальное приветственное письмо новому лидеру Польши. В этом письме президент США пригласил Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу.

Руководитель аппарата польского президента отметил, что встреча запланирована на 3 сентября.

Также польское СМИ пишет, что Навроцкий примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 24 сентября.

Смотрите также Не вспомнил Украину на инаугурации: чего ждать от Навроцкого – нового президента Польши

Напомним, что Кароль Навроцкий 6 августа принял присягу и сменил Анджея Дуду на посту главы государства.