Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар рассказал 24 Каналу, что сейчас никаких таких сигналов нет. Он отметил, что Украина наоборот имела активное польское председательство в ЕС. К сожалению, именно из-за Венгрии не удалось открыть кластеры, но польская сторона была довольно активна в продвижении евроинтеграционного пути Украины.

Будет ли Польша препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО?

Василий Боднар отметил, что у Украины с Польшей широкий и развернутый диалог на уровне ведомств и представителей, которые занимаются европейской интеграцией. Мы согласовываем также санкционную политику, что немало важно. Польша здесь абсолютно на нашей стороне.

Конечно, есть проблемы связанные с экономическими отношениями с Польшей и ЕС. В частности есть определенные ограничения на поставки некоторых украинских товаров в Польшу – зерна, также торговые проблемы, связанные с перевозчиками, но это темы для переговоров,

– подчеркнул он.

Он отметил, что была попытка от поляков блокировать границу. Она длилась полтора дня. Этот вопрос был решен и является показателем того, что министерства Украины и Польши имеют между собой устойчивый диалог.

Вопросы, которые бы угрожали экономическому сотрудничеству нашей страны с Европейским Союзом из-за блокировки, сейчас сняты с повестки дня. Большинство тех, кто ранее выступал с такими протестами, понимают добавленную стоимость Украины, они понимают, где есть мифы, а где есть реальные проблемы конкуренции. Именно через диалог, взаимосогласование, определенное самоограничение удается достигать компромисса,

– отметил он.

Кроме того, все вопросы, связанные с европейской политикой в приоритете правительства и президента Украины. Замечания или предложения от европейской стороны наше государство слышит и учитывает их. Представители Европейской комиссии отмечают, что Украина делает большой прогресс в процессе интеграции.

Добавим, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина ожидает официальный визит новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого после его инаугурации. Он подчеркнул заинтересованность Киева в быстром налаживании диалога и обсуждении ключевых вопросов повестки дня, подчеркнув, что безопасность Украины и Польши является взаимосвязанной частью европейской и трансатлантической безопасности.