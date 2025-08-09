Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар розповів 24 Каналу, що зараз жодних таких сигналів немає. Він зауважив, що Україна навпаки мала активне польське головування в ЄС. На жаль, саме через Угорщину не вдалося відкрити кластери, але польська сторона була доволі активна у просуванні євроінтеграційного шляху України.

До теми Заяви про Волинь, бокс і польська мафія: хто такий Кароль Навроцький і що казав про Україну

Чи перешкоджатиме Польща вступу України в ЄС і НАТО?

Василь Боднар зауважив, що в України з Польщею широкий і розгорнутий діалог на рівні відомств та представників, які займаються європейською інтеграцією. Ми узгоджуємо також санкційну політику, що немало важливо. Польща тут абсолютно на нашому босі.

Звичайно, є проблеми пов'язані з економічними відносинами з Польщею та ЄС. Зокрема є певні обмеження на постачання деяких українських товарів до Польщі – збіжжя, також торгівельні проблеми, пов'язані з перевізниками, але це теми для переговорів,

– підкреслив він.

Він зазначив, що була спроба від поляків блокувати кордон. Вона тривала півтора дня. Це питання було вирішено і є показником того, що міністерства України та Польщі мають між собою сталий діалог.

Питання, які б загрожували економічній співпраці нашої країни з Європейським Союзом через блокування, зараз зняті з порядку денного. Більшість тих, хто раніше виступав з такими протестами, розуміють додану вартість України, вони розуміють, де є міфи, а де є реальні проблеми конкуренції. Саме через діалог, взаємоузгодження, певне самообмеження вдається досягати компромісу,

– зазначив він.

Крім того, всі питання пов'язані з європейською політикою є у пріоритеті уряду і президента України. Зауваження чи пропозиції від європейської сторони наша держава чує і зважає на них. Представники Європейської комісії відзначають, що Україна робить великий прогрес в процесі інтеграції.

Додамо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна очікує на офіційний візит новообраного президента Польщі Кароля Навроцького після його інавгурації. Він підкреслив зацікавленість Києва у швидкому налагодженні діалогу та обговоренні ключових питань порядку денного, наголосивши, що безпека України та Польщі є взаємопов'язаною частиною європейської та трансатлантичної безпеки.