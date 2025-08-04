А також додав, що вона відкрита до обговорення змістовних справ порядку денного. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Річ не в президенті: відносини Польщі та України можуть ускладнитись через кілька факторів

Що сказав Сибіга про візит Навроцького до України?

За словами Сибіги, польська сторона абсолютно поділяє підхід, що українська безпека – це польська безпека, і взагалі, що безпека України, безпека Європи й трансатлантична безпека – це неподільні речі. Тому зростання викликів і ризиків змушує країни тісніше взаємодіяти, аби спільно їм протистояти.

Глава МЗС подякував польській стороні та зазначив, що зараз Україна та Польща вийшли на достатньо високу інтенсивність двосторонніх контактів. Він додав, що раніше відбулася розмова українського лідера Володимира Зеленського з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Це була предметна і дуже хороша розмова. Ми очікуємо також на здійснення візиту пана Навроцького в Україну після інавгурації,

– сказав Сибіга.

Він не уточнив терміни візиту, але сказав, що запрошення України відкрите.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, привітавши його з перемогою на виборах та обговоривши подальшу співпрацю між країнами.

Натомість Навроцький висловив підтримку українцям та запевнив, що Польща продовжить надавати допомогу Україні.