Чим відомий Кароль Навроцький, що він говорить про Україну та як зміниться зовнішня політика Польщі – розпитали в польського експерта з міжнародних питань, засновника і керівника центру досліджень "Польща – Україна" Даріуша Матерняка для 24 Каналу.

Історик у політиці: що загалом треба знати про Навроцького?

Навесні цього року Польща пережила президентські вибори. За результатами, які оголосили першого червня, Кароль Навроцький переміг свого опонента від “Громадянської платформи” Рафала Тшасковського з мінімальним відривом. Навроцький здобув 50,89% підтримки, у той час, як Тшасковського підтримали 49,11% виборців.

Кароль Навроцький народився в польському місті Гданськ, де пізніше здобув історичну науковий ступінь. У юності – захоплювався спортом і навіть переміг у 2004 році на зональному турнірі Кубка Польщі з боксу серед юніорів у вазі до 91 кілограма. Пізніше боксерські здібності стали у нагоді Навроцькому під час його роботи охоронцем у готелі "Гранд". Як пише польське видання Onet, Навроцький тоді не лише займався охороною, а й підробляв сутенером.

До приходу у велику політику, у 2017–2021 роках Навроцький був директором музею Другої світової війни в Гданську. Ще чотири роки він очолював Інститут національної пам’яті Польщі. Вже тоді його призначення підтримувала консервативна партія Ярослава Качинського "Право і Справедливість". Під час президентських виборів Навроцький позиціював себе, як незалежного кандидата. Втім його політичний старт нерідко асоціюють саме із партією "ПіС".

Фокус на Вашингтон: якою буде зовнішня політика Навроцького?

Під час каденції Навроцького у пріоритеті для Польщі будуть двосторонні відносини з США та співробітництво в рамках НАТО. Хоча Польща є офіційним членом ЄС і виходити з нього не збирається, поглиблювати євроінтеграцію Навроцький не планує. Навпаки, під час своєї інавгураційної промови заяви, що буде "голосом тих, хто хоче суверенної Польщі, яка в ЄС, але не є Європейським Союзом".

Я, звісно, буду підтримувати відносини в рамках Європейського Союзу, але я ніколи не погоджуся на те, щоб ЄС забирав у Польщі її державні компетенції, особливо щодо справ, які не було прописано в європейських договорах, а вони не повинні змінитися,

– сказав новий президент Польщі.

В день складання присяги Кароль Навроцький оголосив, що буде підтримувати двосторонній союз Польщі та США, й посилюватиме позиції своєї країни в НАТО. Зокрема, співпраця в рамках Північноатлантичного Альянсу та посилення військових спроможностей Східного флангу НАТО стануть пріоритетними для нового лідера.

"Так, ми, поляки, у Центральній та Східній Європі відповідаємо за розбудову сили Східного флангу НАТО, і це повинно бути міжнародним геополітичним напрямком мого президентства", – заявив президент Польщі.

Цікавою є прихильність Навроцького до США. Ще під час передвиборчих дебатів він казав, що першою столицею, яку він хоче відвідати на посаді президента, буде Вашингтон. Тим часом сам очільник США Дональд Трамп також показує свою зацікавленість у співпраці: в день інавгурації американський лідер надіслав Каролю Навроцькому скульптуру у вигляді американського орла.

"Президент США вирішив надіслати подарунок, що свідчить про добрі взаємостосунки між ним і президентом Навроцьким", — розповів Марчин Пшидач, який відповідатиме за міжнародні справи в канцелярії Навроцького.

Польський експерт з міжнародних питань, засновник і керівник центру досліджень "Польща – Україна" Даріуш Матерняк пояснив 24 Каналу, що партія "ПіС" завжди приділяла особливу увагу польсько-американському союзу.

Даріуш Матерняк Експерт з міжнародних питань, засновник і керівник центру досліджень "Польща – Україна" Час від часу навіть можна почути про спеціальну важливу співпрацю між Польщею та США. Добре, аби воно так дійсно працювало, але я не впевнений, що у Вашингтоні в цьому так сильно переконані, як деякі політики в Польщі.

Аналітик каже, що співпраця в оборонній сфері між країнами дійсно є дуже важливою.



Польща активно закуповує американське озброєння і є однією з небагатьох країн НАТО, яка виконує вимоги Трампа. Зазначимо, Польща єдина європейська країна, яка витрачає 4,7 % від власного ВВП на оборону.

Чи це означає, що ми можемо розраховувати на 100% підтримку США у разі загрози для нашої безпеки з боку Росії? Я не знаю і маю надію, що ніколи не будемо в ситуації, коли нам це треба було б тестувати,

– додає Даріуш Матерняк.

На його думку, побудова дійсно міцного партнерства між країнами матиме позитивні наслідки для Європи, зокрема і для України, особливо у питаннях безпеки.

Чого очікувати Україні від Навроцького?

Під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький грав на емоціях власних виборців: то згадував Волинь, то зривався на українських біженців. Така "політика партії" була передбачувана та зрозуміла: він намагався здобути голоси прихильників ультраправої "Конфедерації".

Тож, Навроцький вже встиг прославитися погрозами блокувати вступ України до ЄС та НАТО до розв'язання історичних питань. Щодо військової допомоги, то тут новий президент Польщі висловлювався чітко: на додаткові пакети озброєння варто розраховувати.

Втім, у питаннях економіки й українських біженців має більш жорстку позицію: українські товари (зерно) не мають надсилатися на польський ринок, а мігранти не повинні мати кращі умови, ніж самі поляки.

Під час своєї інавгураційної промови Навроцький жодного разу не згадав Україну. Пізніше його радник Марчін Пшидач пояснив, що президент вирішив зосередитися виключно на внутрішніх питаннях.

Президент розмовляв з Володимиром Зеленським щодо України. Також (під час розмови — 24 Канал) порушувалися важливі для поляків теми, питання історичного характеру. Це була розмова двох сусідів,

– зазначив Пшидач.

Аналітик Даріуш Матерняк запевняє, що кардинальних та швидких змін у польсько-українських відносинах очікувати не варто. Це також пов’язано із тим, що зовнішня політика не є виключною компетенцією президента, а Навроцький планує продовжити політику свого попередника від "ПіС" щодо України.

Даріуш Матерняк Експерт з міжнародних питань, засновник і керівник центру досліджень "Польща – Україна" Не відбулося нічого, аби поміняти політику Польщі щодо України в якомусь іншому напрямку. На мою думку, цього не буде ані сьогодні, ані завтра, і я маю надію, ані за пів року, ані за рік.

Експерт додає, що хоча президент і формує зовнішню політику країни, певні зміни може вносити й Міністерство закордонних справ. Згідно з Конституцією Польщі, президент має співпрацювати з урядом в цих питаннях і узгоджувати курс країни, який буде не так і легко швидко змінити.