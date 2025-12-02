Пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Белого дома. Творческое вдохновение Мелания Трамп черпала из "радости, вызовов и частых переездов, связанных с материнством и бизнесом", говорится в заявлении.

Постоянное движение научило меня, что дом – это не просто физическое пространство; это скорее тепло и уют, которые я несу в себе, независимо от окружения. В это Рождество празднуем любовь, которую мы имеем в себе, и поделимся ею с окружающим миром. В конце концов, где бы мы ни были, мы можем создать дом, наполненный изяществом, сиянием и бесконечными возможностями,

– сказала первая леди США.

Воплотить творческий замысел Мелании Трамп помог дизайнер Эрве Пьер. Окна Белого дома украшают 75 венков с красными бантами, использовано более 50 рождественских елок, 700 футов гирлянд, 25 000 футов лент и 10 000 декоративных бабочек.

В Голубой комнате стоит главная 18-футовая елка, привезенная из Мичигана. Восточная комната задекорирована в цветах американского флага: красный, белый и синий. В Зеленой комнате висят портреты двух президентов США: Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона, созданные из более 6000 частей пазла.

Белый дом украсили к Рождеству / Фото с сайта резиденции президента США

В инстаграме Мелания Трамп также опубликовала видео из Белого дома, украшенного к Рождеству.

Ранее Мелания Трамп встретила рождественскую елку