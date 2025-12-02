Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hello. Букингемский дворец еще не подтвердил визит короля и королевы, но ожидается, что он продлится не более четырех дней в апреле 2026 года.

Во время визита короля Чарльза III и королевы Камилла ожидаются встречи в Белом доме, церемониальные обязательства и официальные мероприятия. В то же время в сети гадают, посетит ли монарх своего младшего сына, принц Гарри, и двух внуков, Арчи и Лилибет, в Калифорнии. Однако, вероятно, встреча не состоится.

Хотя некоторые близкие к дворцу лица тихонько предполагают, что Сассексы могут поехать на восток для встречи в Вашингтоне, их присутствие будет доминировать в заголовках, затмевая государственный визит, поэтому по этой причине это остается маловероятным,

Также говорят о том, что сопровождать Чарльза и Камиллу могут принц Уильям и Кейт Миддлтон, однако источники издания отмечают, что это маловероятно. В то же время Дональд Трамп может пригласить принца и принцессу Уэльских на некоторые празднования.

Для справки! В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и вместе с детьми переехали в США. После этого их отношения с королевской семьей ухудшились.

Когда в последний раз встречались король Чарльз III и принц Гарри?