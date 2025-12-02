Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hello. Букінгемський палац ще не підтвердив візит короля та королеви, але очікується, що він триватиме не більше чотирьох днів у квітні 2026 року.

Читайте також Справжній друг України: яким був візит Чарльза III до Києва та Криму

Під час візиту короля Чарльза III та королеви Камілла очікуються зустрічі у Білому домі, церемоніальні зобов'язання та офіційні заходи. Водночас у мережі гадають, чи відвідає монарх свого молодшого сина, принц Гаррі, та двох внуків, Арчі та Лілібет, у Каліфорнії. Проте, ймовірно, зустріч не відбудеться.

Хоча деякі близькі до палацу особи тихенько припускають, що Сассекси можуть поїхати на схід для зустрічі у Вашингтоні, їхня присутність домінуватиме в заголовках, затьмарюючи державний візит, тому з цієї причини це залишається малоймовірним,

– зазначає Hello.

Також говорять про те, що супроводжувати Чарльза і Каміллу можуть принц Вільям і Кейт Міддлтон, однак джерела видання наголошують, що це малоймовірно. Водночас Дональд Трамп може запросити принца та принцесу Уельських на деякі святкування.

Для довідки! У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовились від своїх королівських обов'язків і разом з дітьми переїхали до США. Після цього їхні стосунки з королівською родиною погіршилися.

Коли востаннє зустрічалися король Чарльз III та принц Гаррі?