Зокрема, стало відомо, що герцог Сассекський "шкодує" та хоче "відновити"свої стосунки з королівською родиною та британцями. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.
Деталі про позицію принца Гаррі щодо його взаємин з рідними та британським народом розкрив інсайдер.
Гаррі тепер шкодує про деякі свої вчинки. Він хоче відновити стосунки з родиною та з людьми у Великій Британії. Важко уявити, що він колись повернеться жити до Британії, але це може стати початком чогось, що хоча б дозволить їм знову функціонувати як ширша сім'я,
– зазначило джерело, близьке до герцога Сассекського.
Чому стосунки принца Гаррі з батьком погіршилися?
- У 2020 році герцог Сассекський разом із дружиною Меган Маркл вирішили відмовитися від статусу старших членів королівської родини та переїхати з дітьми до США. Через це Гаррі втратили офіційну охорону у Великій Британії, що стало серйозною перешкодою для його повернення до країни та значно погіршило стосунки з батьком.
- Додатково напруження підсилювали його відверті інтерв'ю, документальний фільм на Netflix і книга спогадів, у яких він критикував короля, королеву та брата.
- Попри це, 10 вересня Гаррі вперше з лютого минулого року зустрівся з батьком у Кларенс-Хаусі. Зустріч тривала близько 45 хвилин і стала першим кроком до можливого налагодження стосунків.