Кілька днів тому Анжела опублікувала в інстаграмі фото з герцогом і герцогинею Сассекськими, зробленим під час їхнього нещодавнього візиту до Нью-Йорка, передає 24 Канал. Астрологиня також показала лист подружжя, в якому вони натякнули, що планують відвідати Австралію.

Досі в захваті від цього особливого вечора. Дякую, принце Гаррі та Меган, за тепле запрошення та натхненну розмову,

– написала Анжела Перл під світлиною.

Принц Гаррі, Анжела Перл та Меган Маркл / Фото з інстаграму астрологині

Деякі речення з листа, який написало королівське подружжя, зіркова астрологиня заблюрила. Він датований 24 жовтня 2025 року та позначений як "Особисте спілкування".

Дорога Анжело, ми хотіли подякувати вам за те, що ви приєдналися до нас. Ваша енергія та проникливість були таким бажаним доповненням. Окремо ми сподіваємося, що ваша родина в Україні залишається в безпеці, і ми з нетерпінням чекаємо на подальший зв’язок, особливо коли ми плануємо знову відвідати Австралію,

– йдеться в листі принца Гаррі та Меган Маркл.

Лист принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Анжели Перл

Для довідки! Анжела Перл веде діяльність російською мовою. Вона продає курси та вебінари, а також щомісяця робить прогнози для всіх знаків зодіаку. Сторінка астрологині в інстаграмі налічує понад 600 тисяч підписників.

