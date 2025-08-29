Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Mirror. Потепління у стосунках між батьком і сином відбувається після неформального мирного саміту з представниками Букінгемського палацу.

Принц Гаррі має прибути до Лондона 8 вересня – у третю річницю смерті королеви Єлизавети II. Герцог Сассекський візьме участь у благодійному заході WellChild Awards, який давно підтримує.

Король Чарльз III перебуває у Великій Британії й не планує здійснювати закордонний візит до кінця вересня. Батько і син не бачилися з початку 2024 року, коли монарх лікувався від раку.

Зараз зрозуміло, що обидві сторони мають намір це зробити. Ніхто не вдає, що ширші сімейні проблеми вирішено, але починати треба з Чарльза і Гаррі. Вперше за довгий час існує справжнє відчуття, що примирення досяжне. Команда принца Гаррі та палац відкрили лінію зв'язку, і є всі підстави сподіватися, що батько і син побачаться, коли герцог повернеться до Лондона у вересні,

– сказало джерело.

Воно додало, що йдеться про особисту розмову між батьком і сином, пріоритет – конфіденційність і гідність. Також важливо забезпечити те, щоб вони були відкритими до подальшого діалогу.

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, залишиться у США разом з їхніми двома дітьми, Арчі й Лілібет. Король Чарльз III не бачив онуків з червня 2022 року.

Що відомо про примирення Гаррі та Чарльза?