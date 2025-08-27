Днями ЗМІ повідомили нові подробиці можливих переговорів. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання RadarOnline.

Не пропустіть Як змінилися українські зірки, які воюють: фото "тоді та зараз"

З'ясувалося, королівський палац наполягає на укладанні офіційного контракту з Гаррі та Меган. У ньому хочуть прописати чіткі правила: коли і як Сассекси можуть брати участь у заходах, яку інформацію дозволено розголошувати, а що має залишатися строго за зачиненими дверима. Це хочуть зробити для того, щоб уникнути майбутніх скандалів.

За словами інсайдерів, головна позиція короля полягає в тому, що спочатку слід захистити інституцію, а потім розбиратися з емоціями. Водночас спроби знайти "золоту середину" поки не дали результатів – обидві сторони твердо стоять на своєму.

Це дві абсолютно різні стартові позиції – те, що для однієї сторони є списком бажань, для іншої стає переліком умов, про які не йдеться на компроміс. Помічники з обох боків буквально рвуть на собі волосся,

– зазначило джерело Closer U.K.

Також відомом, що Гаррі більш готовий до компромісів, тоді як Меган не хоче повертатися до умов, у яких раніше почувалася під тиском.

Нагадаємо, конфлікт розгорівся ще у 2020 році. Тоді Гаррі та Меган оголосили про вихід із королівської родини. Кажуть, королева Єлизавета ІІ та інші члени сім'ї дізналися про це з соцмереж, що викликало величезне обурення в Палаці.

Це рішення стало справжнім шоком для Британії, коли настільки близький до трону член монаршої родини добровільно відійшов убік.

Відомо, що принц Гаррі з дружиною та сином спершу перебралося до Канади, а згодом – до Лос-Анджелеса, заявивши, що вони прагнуть фінансової незалежності та "звичайного життя". Водночас Гаррі час від часу продовжує приїжджати до Британії.