Попри те, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовились від своїх королівських обов'язків та вийшли з родини, не скасовує того факту, що герцог Сассекський – це спадок від принцеси Діани, яку досі вважають королевою людських сердець. У день народження короля пропонуємо подивитись на архівні фото Чарльза III з синами, пише 24 Канал.

До теми Обожнює поло і встановив футбольний антирекорд: які спортивні захоплення короля Чарльза III

Найкращі фото Чарльза III з синами

У шлюбі з принцесою Діаною у монарха народилось двоє синів – Вільям і Гаррі.

Чарльз III та принцеса Діана з новонародженим принцом Гаррі / Фото Getty images

Зазвичай поруч із хлопцями була матір. Вони дуже любили її. Та король також проводив час із синами. До прикладу, це фото з першого дня у дитячому садочку принца Гаррі.

Чарльз III та принцеса Діана з синами у 1987 році / Фото Getty images

А це у 1990 році монарх прийшов із Вільямом на матч з Поло.

Чарльз III та принц Вільям / Фото Getty images

Коли сини трохи підросли, то монарх вирушив на зимові канікули з Гаррі та Вільямом до Швейцарії. Фотографам вдалось зробити гарні фото, де королівська родина на санчатах.

Чарльз III з синами / Фото Getty images

Королівська родина у Великій Британії прийшла дивитись на парад. Це важливе архівне фото, адже тут шлюб принцеси Діани та Чарльза III ще не тріснув по швах, а хлопці живуть у повноцінній родині.

Чарльз III та принцеса Діана з синами / Фото Getty images

А це, мабуть, один із найсумніших моментів у житті Вільяма та Гаррі. У 1997 році їхня мати загинула в автокатастрофі. За звичаєм, члени королівської родини повинні вийти до людей та подивитись на стелу пам'яті, яку ті організували на знак скорботи та пам'яті за королевою людських сердець.

Чарльз III з синами / Фото Getty images

А це вже фото зроблене у 2005 році. Тоді сини з батьком знову вирушили в улюблене місце у Швейцарії на відпочинок.

Чарльз III з синами / Фото Getty images

У 2014 році Чарльз III з синами прийшли дивитись на Ігри нескорених, які започаткував принц Гаррі.

Чарльз III з синами на Іграх нескорених / Фото Getty images

І хоч сьогодні у родині відбувся розкол, однак у вересні цього року принц Гаррі приїхав до Британії, де зустрівся зі своїм батьком. Можливо, це перший крок до налагодження стосунків.