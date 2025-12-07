Це вже четверта їхня різдвяна листівка відтоді, як Чарльз став королем. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.
Цьогоріч король Чарльз і королева Камілла обрали для листівки фотографію, зроблену в Римі під час їхнього державного візиту до Італії. Їх сфотографував Кріс Джексон на території вілли Вольконскі на честь 20-ї річниці весілля.
Бажаємо вам веселого Різдва та щасливого Нового року,
– написано у листівці.
Як пише BBC, впродовж декількох днів королівське подружжя підписуватиме ці листівки й згодом їх надішлють людям по всьому світу, включаючи рідних короля Чарльза III та королеви Камілли, їхніх друзів, світових лідерів та організації.
Що відомо про інші королівські різдвяні листівки?
- Вперше в статусі короля і королеви-консорт Чарльз ІІІ і Камілла представили різдвяну листівку у 2022 році. Тоді вони обрали зворушливе фото, яке було зроблене за 3 дні до смерті Єлизавети II.
- У 2023 році до різдвяної листівки додали знімок з Дня коронації.
- Торік король Чарльз ІІІ і королева Камілла використали світлину, створену Міллі Пілкінгтон у садах Букінгемського палацу.