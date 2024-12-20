Традиційно, за декілька тижнів до Різдва, на офіційних ресурсах монархів з'являються листівки, в яких написані найкращі побажання на свята та на наступний рік. Цікаво, що такі привітання надходять не тільки від короля й королеви, а й від інших членів родини.

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Оскільки до початку різдвяних і новорічних свят залишилось не так багато, то пропонуємо у добірці Show 24 поглянути, які королівські листівки можна назвати найкращими та як вони мінялись з року в рік від чорно-білих світлин до яскравих.

Найкращі різдвяні королівські листівки

1914 – дідусь і бабуся королеви Єлизавети II, король Георг V і королева Марія, надіслали цю святкову листівку військам, які воюють під час Першої світової війни.

Королівська різдвяна листівка 1914 року / Фото Getty images

1952 – королева Єлизавета II, принцеса Анна, принц Чарльз і принц Філіп, герцог Единбурзький на балконі вітають людей.

Королівська різдвяна листівка 1952 року / Фото з інстаграму The British Monarchy

1981 – король Чарльз III й принцеса Діана обрали для вітальної листівки фото, яке зробили в день весілля.

2016 – королівська пара сфотографувалась з місцевими виконавцями міста Осієк (Хорватія).

Королівська різдвяна листівка 2016 року / Фото Getty images

2020 – на святковій світлині постали щасливі герцог і герцогиня Кембридзькі з трьома дітьми.

2020 – принц Гаррі й Меган Маркл разом із сином побажали всім щасливого Різдва та Нового року.

2022 – король Карл III й королева-консорт перед різдвяною ялинкою в Кларенс-хаусі, Лондон.

Королівська різдвяна листівка 2022 року / Фото Getty images

2023 – король та королева обрали фотографію, зроблену Х'юго Бернандом у Тронному залі Букінгемського палацу в День коронації.

2024 – світлину для короля та королеви Великої Британії у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року зробила Міллі Пілкінгтон, яку родина часто запрошує для створення офіційних та пам'ятних світлин.

Мабуть, ніхто не посперечається, що кожного року листівки стають все яскравішими, а монархи обирають найкращі світлини, щоб щиро привітати світ із прийдешніми святами.