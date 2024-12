Зазвичай, ми просто вмикаємо плейлист і слухаємо різдвяних пісень, однак не кожен може собі уявити, скільки насправді цим пісням років та як вони створювались. Щоб виправити це непорозуміння, пропонуємо прочитати добірку Show 24, де можна не тільки послухати різдвяні треки, а й дізнатись історію їхнього створення.

Топ найпопулярніших різдвяних пісень усіх часів та історії їхнього створення

Carol of the Bells або ж "Щедрик" Леонтовича

Мало хто знає, що український композитор працював над однією з найпопулярніших пісень у світі майже все своє життя. Уперше колядку виконав у 1916 році хор Київського університету, хоча п'ята редакція "Щедрика" була укладена аж через три роки.

Згодом американцям настільки полюбилось звучання пісні, що у 1936 році Петро Вільговський написав англійську версію слів й після цього на світі з'явилась Carol lf the Bells. Колядку дуже часто використовують у фільмах ("Сам удома"), серіалах, рекламних роликах, створюють тематичні відео та й з року в рік виконують за святковим столом.

John Williams – Carol of the Bells | Home Alone: слухайте пісню онлайн

Bobby Helms – Jingle Bell Rock

Пісня з'явилась на світ у далекому 1956 році. У ній присутні мотиви старої версії хіта Jingle Bells. Цікаво, що одразу після виходу трек опинився у двадцятці чарту Billboard's Most Played C&W by Jockeys. З того часу Jingle Bell Rock кожного року опиняється у топі прослуховувань на період різдвяно-новорічних свят.

Зазначимо, що цю пісню також використовували у низці фільмів і мультфільмів, серед яких: "Сам удома 2", "Сімпсони", "Смертельна зброя", "Південний парк" та інші.

Bobby Helms – Jingle Bell Rock: слухайте пісню онлайн

Michael Bublé – It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

У 1951 році американський композитор Мередіт Вілсон написав безсмертний різдвяний трек, який з року в рік дозволяє слухачам поринути у зимову казку. Зазначимо, що перша назва композиції була така – It’s Beginning To Look Like Christmas.

До слова, станом на сьогодні є декілька версій, які розповідають про можливі присвяти пісні.

Одні вважають, що композитор надихнувся Новою Шотландією, коли відвідував її у 40-х роках. А підтвердженням називають те, що у перших рядках пісні "Take a look at the five and ten, it’s glistening once again / With candy canes and silver lanes that glow" нібито йдеться про цілодобову крамницю зі солодощами, яка у той працювала у Ярмуті.

Хтось прив'язує назву готелю – Grand Hotel. Одна з версій каже, що у пісні йдеться про цю будівлю, яка розташовувалась неподалік Фрост-парк, а інша – композитор використав назву Grand Hotel через те, що нібито надихнувся іншим готелем – Park Inn, який знаходився у рідному містечку Вілсона.

Перша популярність до треку прийшла з виконанням співака Джонні Матіаса й зі згадкою у фільмі "Сам удома 2". Однак найкращою версією вважається варіант канадського виконавця Michael Bublé.

Michael Bublé – It's Beginning To Look A Lot Like Christmas: слухайте пісню онлайн

Sia – Snowman

Австралійська співачка у співпраці зі своїм продюсером у 2017 році написала романтичну пісню Snowman. Виконавиця у композиції звертається до свого хлопця-"сніговика", адже дуже хвилюється за те, що його кохання до неї може просто зникнути.

Після релізу трек став дуже популярним, однак справжню славу йому приніс тікток. Користувачі придумали танцювальний тренд, який збирає мільйони переглядів, і все більше та більше людей намагаються його повторити.

Sia – Snowman: слухайте пісню онлайн

Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Всесвітньовідома композиція Let it snow була створена у далекому 1945 році спекотного каліфорнійського літа, а у тексті немає жодної згадки про Різдво чи Новий рік. У треку розповідається про двох закоханих, які застрягли у заметілі, однак завдяки теплому вогню їм вдалось зустрітись.

Спершу композицію записав Вон Монро, однак версії Френка Сінатри та Діна Мартіна вважаються найпопулярнішими.

Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!: дивіться відео онлайн

Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree

Цікавий факт, що виконавиця пісні – 79-річна Бренда Лі, записала і виконала композицію, коли їй було всього лиш 13 років. Спочатку трек не був популярний, однак усе змінилось у 1990 році, коли вона пролунала у фільмі "Сам удома". Жодного року різдвяний хіт не лишається забутим. У 2019 – Rockin' Around The Christmas Tree внесли до Зали слави "Ґреммі".

До слова, і сама артистка встановила рекорд у категорії "найдовша перерва між синглами артиста, що посідали перші місця в чарті Hot 100". У її випадку – це 63 роки 1 місяць і 2 тижні.

Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree: дивіться відео онлайн

Burl Ives – A Holly Jolly Christmas

Вперше композиція вийшла у 1962 році, однак знаменита версія у виконанні Burl Ives з'явилась за два роки у спецвипуску "Рудольф – червононосий північний олень". Трошки згодом той самий виконавець презентував сповільнену версію треку.

Цікаво, що аж у 21 столітті новорічна композиція потрапила до чарту Billboard Hot 100.

Burl Ives – A Holly Jolly Christmas: дивіться відео онлайн

Andy Williams – It's the Most Wonderful Time of the Year

Пісню створили у 1963 році, у якій описуються різдвяні зустрічі з сім'єю та друзями. Ба більше, текст сповнений дивовижних пригод, однак центральною темою, звісно ж, залишається Різдво.

Цей трек один із небагатьох, де оригінальна версія є найпопулярнішою, а от переспіви не можуть досягти такого рівня. До слова, у десятку найкращих у чарті Billboard Hot 100 композиція потрапила аж у грудні 2018 року.

Andy Williams – It's the Most Wonderful Time of the Year: дивіться відео онлайн

І це ще далеко не увесь список тих пісень, які можна назвати символами Різдва. Приємно, що світова музика настільки багата на ті композиції, які можуть подарувати атмосферу свята, затишку та тепла.