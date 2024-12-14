Останні роки наша країна переживає страшні часи та події, які пов'язані з російсько-українською війною. Деколи може огорнути відчуття, що, можливо, не варто святкувати, адже приводів для свята надто мало. Однак дух Різдва має продовжувати жити, адже віра у диво й благодать допоможе здолати найстрашнішого ворога, який зазіхнув на святе – чужу землю та життя людей.

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У різдвяно-новорічній добірці від Show 24 пропонуємо послухати декілька варіантів каверів від українських артистів, які дали нове життя давнім колядкам.

Найкращі різдвяні кавери від українських артистів

Тіна Кароль – "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Декілька років тому співачка презентувала публіці великий мюзикл "Різдвяна історія". У цій роботі найпопулярніші колядки зазвучали у новому аранжуванні.

Тіна Кароль – "Добрий вечір тобі, пане господарю": дивіться відео онлайн

"Воплі Відоплясова" – "Щедрик"

Колядка, яку знають по всьому світі, ніколи не лишається забутою на Різдво. Багато років тому гурт ВВ майже рік працював над своєю версією "Щедрика", а в основу відеороботи поклали обряд Маланки, який проводять у період різдвяних свят.

"Воплі Відоплясова" – "Щедрик": дивіться відео онлайн

Ivan Navi – "Колядка"

Одного разу співак вирішив записати кавер на улюблену колядку під назвою "Карпатська колядка: Веселая новина". Артист дізнався про неї від своїх бабці та дідуся, тому створити власну версію для нього було дуже важливо.

Ivan Navi – "Колядка": дивіться відео онлайн

Мішель Андраде – "Небо і земля нині торжествують"

Артистка виступила зі своєю версією однієї з найпопулярніших колядок у межах програми "Різдвяна історія з Тіною Кароль". В описі до відео лаконічно йдеться: "Якщо ви вірите в дива, віра в різдвяну казку приведе вас в чудесний світ між небом і землею".

Мішель Андраде – "Небо і земля нині торжествують": дивіться відео онлайн

Ірина Білик, Тіна Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов – "Нова радість стала"

У 2020 році артисти об'єднались та записали коляку в оновленій версії. Різноманітність голосів створює справжню атмосферу свята, яка проймає до мурах.

Ірина Білик, Тіна Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов – "Нова радість стала": дивіться відео онлайн

Оксана Муха та "Піккардійська Терція" – "Пане господарю"

Ще одна знаменита колядка, яка складає у собі релігійну та народну традицію нашої української культури.

Оксана Муха та "Піккардійська Терція" – "Пане господарю": дивіться відео онлайн

"Шпилясті кобзарі" – "Дзвоники дзвенять"

Звісно, це не українська колядка, а перекладений хіт Jingle Bells. Одна кавер гурту настільки сподобався публіці, що кожного року він лунає у домівках багатьох українців.

"Шпилясті кобзарі" – "Дзвоники дзвенять": дивіться відео онлайн

Оновлені версії давніх колядок нагадують, що українська культура – багатогранна, а її звучання – унікальне та неповторне.