Несмотря на то, что принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и и вышли из семьи, не отменяет того факта, что герцог Сассекский – это наследство от принцессы Дианы, которую до сих пор считают королевой человеческих сердец. В день рождения короля предлагаем посмотреть на архивные фото Чарльза III с сыновьями, пишет 24 Канал.

Лучшие фото Чарльза III с сыновьями

В браке с принцессой Дианой у монарха родилось двое сыновей – Уильям и Гарри.

Чарльз III и принцесса Диана с новорожденным принцем Гарри / Фото Getty images

Обычно рядом с ребятами была мать. Они очень любили ее. Но король также проводил время с сыновьями. К примеру, это фото с первого дня в детском саду принца Гарри.

Чарльз III и принцесса Диана с сыновьями в 1987 году / Фото Getty images

А это в 1990 году монарх пришел с Уильямом на матч с Поло.

Чарльз III и принц Уильям / Фото Getty images

Когда сыновья немного подросли, то монарх отправился на зимние каникулы с Гарри и Уильямом в Швейцарию. Фотографам удалось сделать хорошие фото, где королевская семья на санках.

Чарльз III с сыновьями / Фото Getty images

Королевская семья в Великобритании пришла смотреть на парад. Это важное архивное фото, ведь здесь брак принцессы Дианы и Чарльза III еще не треснул по швам, а ребята живут в полноценной семье.

Чарльз III и принцесса Диана с сыновьями / Фото Getty images

А это, пожалуй, один из самых печальных моментов в жизни Уильяма и Гарри. В 1997 году их мать погибла в автокатастрофе. По обычаю, члены королевской семьи должны выйти к людям и посмотреть на стелу памяти, которую те организовали в знак скорби и памяти по королеве человеческих сердец.

Чарльз III с сыновьями / Фото Getty images

А это уже фото сделано в 2005 году. Тогда сыновья с отцом снова отправились в любимое место в Швейцарии на отдых.

Чарльз III с сыновьями / Фото Getty images

В 2014 году Чарльз III с сыновьями пришли смотреть на Игры непокоренных, которые основал принц Гарри.

Чарльз III с сыновьями на Играх непокоренных / Фото Getty images

И хотя сегодня в семье произошел раскол, однако в сентябре этого года принц Гарри приехал в Британию, где встретился со своим отцом. Возможно, это первый шаг к налаживанию отношений.