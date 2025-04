Меган и Гарри, которые некоторое время выполняли обязанности королевских особ в статусе супругов, в январе 2020 года всех шокировали известием, что они хотят отказаться от своих королевских обязанностей. Более того, об этом заранее не знали ни покойная Елизавета II, ни принц Уильям. Предлагаем в материале Show24 вспомнить все, что связано с этим чрезвычайным событием для британских монархов.

Что стало причиной выхода из королевской семьи

Одной из причин такого решения был беспощадный буллинг американки в СМИ и скандальные заявления с участием ее родственников. Кроме того, супруги желали жить более свободной жизнью и воспитывать своего сына не в такой публичной среде.

Интересно, что это событие получило свое индивидуальное название – "Мегзит".

"Мегзит" – это термин, который используют для описания решения принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от своих королевских обязанностей и переехать в Северную Америку.

После того как все произошло, инсайдеры шокировали информацией, что над этой темой Меган и Гарри задумывались еще до свадьбы. Интересно, что слово "Мегзит" сильно возмутило принца, ведь решение о выходе из королевской семьи принял именно он. Об этом говорится в скандальной автобиографической книге бывших герцогов Сассекских – Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Согласно фрагменту, который опубликовали СМИ, инициатором выхода из королевской семьи был принц Гарри, а не его известная жена и актриса Меган Маркл. Также в материале говорится о том, что решение Гарри изрядно расстроило его возлюбленную. Однажды она даже жаловалась подруге со слезами на глазах.

Я отдала всю свою жизнь ради этой семьи... Была готова сделать все возможное. Но мы здесь. Это очень грустно,

– делилась Маркл.

Какой была реакция королевы Елизаветы II

Как мы уже упоминали, королева была шокирована новостью, но впоследствии позволила Гарри это сделать. Однако для этого супруги должны были выполнить несколько условий, которые обеспечили им право на выход из королевской семьи.

Гарри и Меган Маркл больше не могут использовать свой титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. То есть все благотворительные или бизнес-проекты им пришлось переименовать, ведь супруги больше не представляют монархию и не должны зарабатывать на этом. Кроме этого, даже во время речей им запрещено использовать слово "королевский".

Интересно, что Меган призналась, что такое решение королевы ее оскорбило.

Она сказала, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным, то это она и Гарри. Они никогда не собирались наживаться на принадлежности к королевской семье. Абсурдно таким образом намекать на злоупотребление привилегиями,

– заявил инсайдер.

Кроме того, Гарри и Меган больше не получают финансирование из налогов, а зарабатывают самостоятельно. Тогда актриса уже договорилась за сотрудничество с компанией Disney и совместно с мужем запланировала вести благотворительные проекты.

Ее Величество дала своеобразный испытательный срок в год, чтобы посмотреть, выполняются ли условия их договоренности. После этого королевская семья еще раз должна была собраться на совещание.

В марте 2020 года по личной просьбе Елизаветы II принц Гарри и Меган Маркл посетили ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества. Это стало их последним публичным королевским долгом.

Тогда супруги уже поселились в Канаде, но местным жителям это не понравилось. Они написали петицию, в которой обратились к правительству с просьбой не покрывать расходы принца Гарри и Меган Маркл за их счет.

Кроме того, в заявлении королевской семьи говорилось и о том, что они планируют жить на две страны – Британию и США. Тогда Дональд Трамп поспешил заявить, что принц Гарри и Меган не получат от него каких-то выплат на охрану. Тогда супруги заявили, что не намерены обращаться к Дональду Трампу с такой просьбой. Охрану, как и все остальные расходы, принц Гарри и Меган Маркл оплатят самостоятельно.

Интересно, что по данным журналистов, Чарльз III отдал супругам 2,5 миллиона долларов, чтобы они оплатили работу наемников. Однако в дальнейшем финансировать жизнь сына он не собирался.

Каким было прощание принца Гарри и Меган Маркл

Отметим, что дата 1 апреля была выбрана не случайно. В последний день марта завершается финансовый год для Букингемского дворца. Поэтому принц Гарри и Меган Маркл хотели сложить королевские обязанности именно в это время, чтобы отчитаться за проделанную работу и потраченные средства на благотворительные проекты.

31 марта стал днем, когда королевская чета еще официально представляли британскую монархию, а с 1 апреля с них сняли этот статус.

От так, принц Гарри и Меган опубликовали в инстаграме прощальное сообщение, где за ними следило аж 11 миллионов человек.

Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо нашему сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами,

– написали принц Гарри и Меган Маркл.

Инстаграм-страницу оставили открытой для осмотра, однако там больше нет никакой активности. Такая же ситуация и с сайтом герцогов Сассекских.

Напомним, что после выхода из королевской семьи, Меган в 2021 году родила дочь, которую назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

