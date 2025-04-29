К этой паре всегда прикованы объективы камер и пера журналистов. Это связано с тем, что Уильям – первый в списке на королевский трон, а его семья – неотъемлемая часть жизни. Кроме того, Кейт Миддлтон стала любимицей публики, ведь она всегда проявляет свою искренность и доброту. Возможно, не все знают, но отношения между этой парой длятся уже 22 года, из которых 14 – это брак. По этому случаю предлагаем вспомнить, какой была свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в материале Show24.

Также читайте Мелании Трамп – 55: как за годы жизни изменилась первая леди США

Знакомство и предложение руки и сердца

Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете (Шотландия). Сначала между ними были дружеские отношения и только через год их окутали романтические отношения.

Через 8 лет отношений, Уильям сделал Кейт предложение. Это произошло в октябре 2010 года во время отдыха в Кении. Девушка получила такое же обручальное кольцо, с которым отец Уильяма, король Чарльз III, делал предложение принцессе Диане. С тех пор миллионы людей находились в ожидании пышной свадьбы.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Церемония бракосочетания состоялась 29 апреля 2011 года. Более 25 миллионов человек в Великобритании наблюдали за этим невероятным действом. Бракосочетание королевского наследника было настолько важным событием, что многие желающие еще за сутки до венчания занимали лучшие места в городе, чтобы лучше разглядеть молодоженов.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма в любимой диадеме принцессы Анны – Cartier Halo. Ее герцогине Кембриджской вручила Елизавета II. Также Миддлтон выбрала изящное платье с кружевом, длинными рукавами и шлейфом.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Кейт и Уильям поцеловались на балконе Букингемского дворца, а кадр этого события стал едва ли не самым главным моментом последнего десятилетия на британском телевидении.

Свадебный поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото Getty Images

Интересные факты о свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Когда Кейт подошла к алтарю, где ее уже ждал любимый, мужчина сделал ей маленький комплимент: "ты прекрасно выглядишь".

Заведено, что молодожены целуются один раз на балконе, как того требует протокол. Однако после первого поцелуя Уильям предложил Кейт сделать это еще раз, а невеста не отказалась.

Кроме того, Кейт Миддлтон придерживалась традиции, что в день свадьбы на тебе должно быть что-то старое, что-то новое, что-то одолженное и что-то голубое. Старое – старинная кружевная техника Carrickmacross, которую использовали при отделке платья. Новое – серьги, которые изготовили по заказу родителей Кейт. Одолженное – тиара Cartier Halo (от самой королевы Елизаветы II). Нечто голубое – специальное кружево, которое вшили в платье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на своей свадьбе передвигались в той же карете, в которой король Чарльз III и принцесса Диана также ехали в день своей свадьбы.

В мемуарах принц Уильям рассекретил, что подарил Кейт меховые стринги. По его мнению, это была очень удачная шутка.

За время супружеской жизни у герцогов родилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Недавно Король Чарльз III и Камилла отметили 20-ю годовщину бракосочетания. Предлагаем узнать все тайны союза, против которого была покойная Елизавета II.