Прежде чем перейти к рассказу об истории любви монархов, стоит вспомнить, что в жизни Чарльза и Камиллы были другие избранники, которые пытались построить с ними счастливый союз. К сожалению, все увенчалось тотальным разочарованием и трагедией, пишет Show24.

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Принцесса Диана и Эндрю Паркер-Боулз

Прежде чем Чарльз III женился на принцессе Диане, в 70-х годах его судьба свела знакомством с Камиллой Шанд. Их познакомила общая подруга, а еще говорят, что на тот момент принц влюбился в женщину с первого взгляда. Но известно точно, что наследнику королевского престола очень нравилось проводить время с новой знакомой, ведь она смеялась с его шуток, была острой на язык и довольно остроумной.

Король Чарльз и Камилла в молодые годы / Фото History Extra

С тех пор они начали проводить еще больше времени вместе. Однако королеву Елизавету II и принца Филиппа раздражала эта связь. Они не считали Камиллу идеальной кандидаткой на роль жены будущего короля. Чтобы разлучить пару, Ее Величество отправила сына служить в королевский флот, а его избранница в то время вышла замуж за другого мужчину – Эндрю Паркера-Боулза. Камилла родила двоих детей.

К слову, в момент знакомства с Чарльзом III Камилла уже была в отношениях с Эндрю.

Есть слухи, что наследник королевского трона пытался помешать этой свадьбе, однако других деталей нет.

После этого Чарльз познакомился с Дианой Спенсер. В день знакомства его будущая жена была довольно веселой, приветливой и привлекательной. Однако отношения между ними завязались не сразу. Через три года судьба снова их свела, а члены королевской семьи решили, что Диана – идеальная кандидатка для Чарльза.

Принцесса Диана и Чарльз III / Фото Getty images

Известно, что на обоих давили. На Чарльза, чтобы тот сделал предложение, и на Диану, чтобы она сказала "да". Все так и произошло. Свадьба состоялась в 1981 году. Люди по всему миру праздновали грандиозное событие, поднимая бокалы за счастье молодоженов. Интересно, что биографы указывали, что принцесса Диана в последний момент хотела отменить свадьбу, однако от такого решения ее отговорил отец.

Свадьба принцессы Диана и Чарльза III / Фото Getty images

К слову, Камилла Шанд была гостьей на свадьбе и наблюдала за всем из первых рядов.

Через год после свадьбы принцесса Диана родила первенца – наследника престола принца Уильяма, а в 1984 году – принца Гарри.

Недавно принца Гарри обвинили в преследованиях и издевательствах. Это произошло в связи с конфликтом вокруг благотворительной организации Sentebale.

Жена Чарльза III достойно выполняла свои обязанности и стала любимицей миллионов людей. Со временем ее начали называть королевой человеческих сердец.

В 1986 году избранник принцессы Дианы возвращается к отношениям с Камиллой. Об этом сам рассказал наследник престола в интервью 1994 года. Но хотя Чарльз и Диана до выхода этого интервью разъехались уже как 2 года, для принцессы это прозвучало как своеобразный вызов.

В тот день, когда вышло интервью, принцесса Диана пришла на мероприятие, которое организовал журнал Vanity Fair для сбора средств галереи Serpentine в Кенсингтонских садах.

Для своего выхода она выбрала черное короткое платье, которое на следующий день было на первых полосах всех изданий. Ее наряд получил несколько названий от журналистов: "платье мести", "я тебе покажу", "змеиный коктейль" и другие.

Принцесса Диана в черном платье / Фото Getty images

В 1996 году завершился бракоразводный процесс Дианы и Чарльза. В 1997 году экс-супруга наследника престола погибла в ДТП в Париже. Эта новость стала шоком для мирового сообщества. С того момента Чарльза и Камиллу обвиняли в смерти принцессы Дианы.

Две свадьбы Чарльза III и Камиллы Шанд

После смерти принцессы Дианы Чарльз ждал еще восемь лет, чтобы сделать предложение Камилле. Все потому, что сыновья не хотели давать "благословение" на этот брак, а во-вторых, публика была крайне негативно настроена к фигуре будущей жены Чарльза. Когда Елизавета II таки дала свое согласие на этот союз, то и настроение общественности изменилось в другом направлении.

10 февраля 2005 года стало известно о том, что Чарльз III и Камилла обручились. Банкет прошел в Виндзорском замке. Гражданская церемония бракосочетания прошла в Виндзорской ратуше, а служба благословения супругов – в часовне Святого Георгия.

Интересно, что на гражданской церемонии не присутствовали ни королева Елизавета II, ни принц Филипп. Однако позже они появились в часовне Святого Георгия на службе благословения.

Свадьба Чарльза с Камиллой / Фото Getty Images

После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской, а в 2022 году королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы после ее смерти Камилла имела титул королевы-консорта, что и произошло.

Накануне 20-й годовщины бракосочетания, королевская чета отправилась в Италию с рабочей поездкой, где представили новые фото короля и королевы-консорта.

Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи