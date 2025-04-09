Перш ніж перейти до розповіді про історію кохання монархів, варто згадати, що у життях Чарльза та Камілли були інші обранці, які намагались побудувати з ними щасливий союз. На жаль, усе увінчалось тотальним розчаруванням і трагедією, пише Show24.

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Принцеса Діана та Ендрю Паркер-Боулз

Перш ніж Чарльз III одружився з принцесою Діаною, у 70-х роках його доля звела знайомством із Каміллою Шанд. Їх познайомила спільна подруга, а ще подейкують, що на той момент принц закохався у жінку з першого погляду. Але відомо достеменно, що спадкоємцю королівського престолу дуже подобалось проводити час із новою знайомою, адже вона сміялась з його жартів, була гострою на язик і доволі дотепною.

Король Чарльз і Камілла в молоді роки / Фото History Extra

З того часу вони почали проводити ще більше часу разом. Однак королеву Єлизавету II та принца Філіппа дратував цей зв'язок. Вони не вважали Каміллу ідеальною кандидаткою на роль дружини майбутнього короля. Щоб розлучити пару, Її Величність відправила сина служити у королівський флот, а його обраниця у той час вийшла заміж за іншого чоловіка – Ендрю Паркера-Боулза. Камілла народила двох дітей.

До слова, у момент знайомства з Чарльзом III Камілла вже була у стосунках з Ендрю.

Є чутки, що спадкоємець королівського трону намагався перешкодити цьому весіллю, однак інших деталей немає.

Після цього Чарльз познайомився з Діаною Спенсер. У день знайомства його майбутня дружина була доволі веселою, привітною та привабливою. Однак стосунки між ними зав'язались не одразу. Через три роки доля знову їх звела, а члени королівської родини вирішили, що Діана – ідеальна кандидатка для Чарльза.

Принцеса Діана та Чарльз III / Фото Getty images

Відомо, що на обох тиснули. На Чарльза, щоб той освідчився, і на Діану, щоб вона сказала "так". Усе так і сталось. Весілля відбулось у 1981 році. Люди по цілому світу святкували грандіозну подію, підіймаючи келихи за щастя молодят. Цікаво, що біографи вказували, що принцеса Діана в останній момент хотіла скасувати весілля, однак від такого рішення її відмовив батько.

Весілля принцеси Діана та Чарльза III / Фото Getty images

До слова, Камілла Шанд була гостею на весіллі та спостерігала за усім із перших рядів.

За рік після весілля принцеса Діана народила первістка – спадкоємця престолу принца Вільяма, а у 1984 році – принца Гаррі.

Нещодавно принца Гаррі звинуватили у переслідуваннях і знущаннях. Це сталося у зв'язку з конфліктом навколо благодійної організації Sentebale.

Дружина Чарльза III гідно виконувала свої обов'язки та стала улюбленицею мільйонів людей. З часом її почали називати королевою людських сердець.

У 1986 році обранець принцеси Діани повертається до стосунків із Каміллою. Про це сам розповів спадкоємець престолу в інтерв'ю 1994 року. Але хоч Чарльз і Діана до виходу цього інтерв'ю роз'їхались уже як 2 роки, для принцеси це прозвучало як своєрідний виклик.

У той день, коли вийшло інтерв'ю, принцеса Діана прийшла на захід, який організував журнал Vanity Fair для збору коштів галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах.

Для свого виходу вона обрала чорну коротку сукню, яка на наступний день була на перших шпальтах усіх видань. Її вбрання отримало декілька назв від журналістів: "сукня помсти", "я тобі покажу", "зміїний коктейль" тощо.

Принцеса Діана в чорній сукні / Фото Getty images

У 1996 році завершився процес розлучення Діани та Чарльза. У 1997 році ексдружина спадкоємця престолу загинула в ДТП у Парижі. Ця новина стала шоком для світової спільноти. З того моменту Чарльза та Каміллу звинувачували у смерті принцеси Діани.

Два весілля Чарльза III та Камілли Шанд

Після смерті принцеси Діани Чарльз чекав ще вісім років, щоб освідчитись Каміллі. Усе через те, що сини не хотіли давати "благословення" на цей шлюб, а по-друге, публіка була вкрай негативно налаштована до постаті майбутньої дружини Чарльза. Коли Єлизавета II таки дала свою згоду на цей союз, то і настрій громадськості змінився в іншому напрямку.

10 лютого 2005 року стало відомо про те, що Чарльз III й Камілла заручились. Банкет пройшов у Віндзорському замку. Цивільна церемонія одруження пройшла у Віндзорській ратуші, а служба благословення подружжя – у каплиці Святого Георгія.

Цікаво, що на цивільній церемонії не були присутні ні королева Єлизавета II, ні принц Філіп. Однак пізніше вони з'явилися у каплиці Святого Георгія на службі благословення.

Весілля Чарльза з Каміллою / Фото Getty Images

Після весілля Камілла отримала титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської, а у 2022 році королева Єлизавета II заявила, що хоче, щоб після її смерті Камілла мала титул королеви-консорта, що і сталось.

Напередодні 20-ї річниці одруження, королівське подружжя вирушило до Італії з робочою поїздкою, де представили нові фото короля та королеви-консорта.

Чарльз III та Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї