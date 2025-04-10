В частности, в новом ролике можно увидеть счастливые моменты из жизни пары. Сообщает Show 24 со ссылкой на официальную страницу королевской семьи в инстаграме.

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Так, в видео есть кадры, где королевская чета танцует и весело проводит время вместе, что показывает теплые отношения между Чарльзом III и Камиллой.

Что известно об отношениях Чарльза III и Камиллы

Чарльз III и Камилла Шанд познакомились еще в 70-х годах, однако путь к их браку оказался долгим и сложным. Дело в том, что королева Елизавета II и принц Филипп не одобряли эти отношения.

Они считали, что идеальной кандидаткой на роль жены будущего короля является Диана Спенсер. Так, в 1981 году Чарльз III и Диана поженились. У них родилось двое общих сыновей – принцы Гарри и Уильям.

В 1996 году пара развелась. Известно, что Чарльз III возобновил роман с Камиллой задолго до официального разрыва, в 1986 году.

Через 8 лет после смерти принцессы Дианы Чарльз III сделал предложение Камилле, а в 2005 году они поженились, наконец получив благословение королевы Елизаветы II.

Всю историю любви Чарльза III и королевы Камиллы читайте в нашем материале.