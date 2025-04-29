До цієї пари завжди прикуті об'єктиви камер і пера журналістів. Це пов'язано з тим, що Вільям – перший у списку на королівський трон, а його родина – невіддільна частина життя. Крім того, Кейт Міддлтон стала улюбленицею публіки, адже вона завжди проявляє свою щирість і доброту. Можливо, не всі знають, але стосунки між цією парою тривають уже 22 роки, з яких 14 – це шлюб. З цієї нагоди пропонуємо пригадати, яким було весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, у матеріалі Show24.

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Знайомство та освідчення

Пара познайомилась під час навчання в Сент-Ендрюському університеті (Шотландія). Спершу між ними були дружні стосунки й лише через рік їх огорнули романтичні взаємини.

Через 8 років стосунків, Вільям освідчився Кейт. Це сталося в жовтні 2010 року під час відпочинку в Кенії. Дівчина отримала таку ж обручку, з якою батько Вільяма, король Чарльз III, освідчувався принцесі Діані. З того часу мільйони людей перебували в очікуванні пишного весілля.

Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Церемонія одруження відбулась 29 квітня 2011 року. Понад 25 мільйонів людей у Великій Британії спостерігали за цим неймовірним дійством. Одруження королівського спадкоємця було настільки важливою подією, що чимало охочих ще за добу до вінчання займали найкращі місця в місті, щоб найкраще розгледіти молодят.

Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон виходила заміж за принца Вільяма в улюбленій діадемі принцеси Анни – Cartier Halo. Її герцогині Кембридзькій вручила Єлизавета II. Також Міддлтон обрала витончену сукню з мереживом, довгими рукавами та шлейфом.

Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Кейт і Вільям поцілувались на балконі Букінгемського палацу, а кадр цієї події став чи ненайголовнішим моментом останнього десятиліття на британському телебаченні.

Весільний поцілунок Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото Getty Images

Цікаві факти про весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Коли Кейт підійшла до вівтаря, де на неї вже чекав коханий, чоловік зробив їй маленький комплімент: "ти маєш чудовий вигляд".

Заведено, що наречені цілуються один раз на балконі, як того вимагає протокол. Однак після першого поцілунку Вільям запропонував Кейт зробити це ще раз, а наречена не відмовилась.

Крім того, Кейт Міддлтон дотрималась традиції, що у день весілля на тобі має щось старе, щось нове, щось позичене і щось блакитне. Старе – старовинна мереживна техніка Carrickmacross, яку використали при оздобленні сукні. Нове – сережки, які виготовили на замовлення батьків Кейт. Позичене – тіара Cartier Halo (від самої королеви Єлизавети II). Щось блакитне – спеціальне мереживо, яке вшили у сукню.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на своєму весіллі пересувались у тій самій кареті, в якій король Чарльз III та принцеса Діана також їхали у день свого весілля.

У мемуарах принц Вільям розсекретив, що подарував Кейт хутряні стрінги. На його думку, це був дуже вдалий жарт.

За час подружнього життя у герцогів народилося троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Нещодавно Король Чарльз III та Камілла відзначили 20-ту річницю одруження. Пропонуємо дізнатись усі таємниці союзу, проти якого була покійна Єлизавета II.