С 16 лет Мелания Трамп начала работать моделью. Ее фото публиковали на лучших мировых глянцах, таких как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Однако в 2000 году она снялась в откровенной фотосессии для British GQ. На фото, которое распространялось в сети, первая леди лежала обнаженной на меховом одеяле. И хотя этот момент некоторые СМИ используют как возможность скомпрометировать Меланию, и получается у них это плохо. По случаю дня рождения предлагаем посмотреть в материале Show24, как изменилась жена Дональда Трампа.

Как изменилась Мелания Трамп

Мелания Трамп в молодости и сейчас / Фото Getty images

Мелания и Дональд Трамп познакомились на Неделе моды в Нью-Йорке. Отношения между ними начали развиваться довольно быстро, поэтому Дональд не медлил с предложением руки и сердца. Для признания он выбрал одно из самых популярных событий в Голливуде – Met Gala (ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен). Позже женщина призналась журналистам, что не была готова к такому развитию событий, но все же ответила согласием.

Мелания и Дональд Трамп в молодости и сейчас / Фото Getty images

Свадьбу отгуляли в 2005 году и она была довольно роскошной. Свадебное платье было изготовлено из 82 метров атласа и украшено 1500 блестящими кристаллами. Оно весило около 20 килограммов. Стоимость этого наряда достигала 200 000 долларов, а на его создание команда дизайнеров потратила 550 часов.

Мелания Трамп в образе невесты и как выглядит сегодня / Фото WWD и из инстаграма

Сегодня свадебное платье Мелании Трамп выставлено на eBay за 45 тысяч долларов, но его подлинность под вопросом.

Когда Дональда Трампа в 2017 году избрали 45-м президентом США, то Мелания достойно заняла пост первой леди страны. За время каденции бывшая модель больше всего запомнилась публике изысканными нарядами, которые порой становились причиной бурного обсуждения. В этом году она во второй раз заняла эту должность.

Мелания Трамп в 2017 и 2025 годах / Фото Getty images

Добавим, что первая леди также основала собственную линию ювелирных изделий, разработала косметический бренд Melania Caviar Complexe C6 и издала мемуары.