Меган Маркл провела воскресенье с дочерью и сыном. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
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На первом фото герцогиня Сассекская позирует с 3-летней принцессой Лилибет возле розовых роз. На фотографии не видно лица девочки, однако заметно, как длинные рыжие волосы спадают на ее спину.
Меган Маркл и принцесса Лилибет / Фото из инстаграма герцогини Сассекской
На втором фото 5-летний принц Арчи смотрит на розы. У него также рыжие волосы, которые коротко пострижены. Мальчик одет в синий легкий свитер и черные брюки. На последнем фото сын Меган Маркл и принца Гарри держит перед камерой розу, закрывая лицо.
Воскресная любовь... с моими маленькими любимыми,
– говорится в подписи к фото.
Принц Арчи / Фото из инстаграма Меган Маркл
Принц Арчи держит в руках розу / Фото из инстаграма Меган Маркл
Меган Маркл начала чаще показывать детей
- В конце марта Меган Маркл показала совместное фото с детьми, сделанное в саду. Однако их сфотографировали со спины, поэтому лиц принца Арчи и принцессы Лилибет не видно.
- Впоследствии королевский эксперт предположил, почему герцогиня Сассекская начала чаще показывать сына и дочь. По его словам, она поняла, что так люди будут проявлять больший интерес к ее деятельности.