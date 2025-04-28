Меган Маркл провела неділю з донькою та сином. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.
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На першому фото герцогиня Сассекська позує з 3-річною принцесою Лілібет біля рожевих троянд. На світлині не видно обличчя дівчинки, однак помітно, як довге руде волосся спадає на її спину.
Меган Маркл та принцеса Лілібет / Фото з інстаграму герцогині Сассекської
На другому фото 5-річний принц Арчі дивиться на троянди. У нього також руде волосся, яке коротко пострижене. Хлопчик одягнений в синій легкий светр та чорні штани. На останньому фото син Меган Маркл та принца Гаррі тримає перед камерою троянду, закриваючи обличчя.
Недільна любов… з моїми маленькими коханими,
– йдеться у підписі до фото.
Принц Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл
Принц Арчі тримає в руках троянду / Фото з інстаграму Меган Маркл
Меган Маркл почала частіше показувати дітей
- Наприкінці березня Меган Маркл показала спільне фото з дітьми, зроблене в саду. Однак їх сфотографували зі спини, тож облич принца Арчі та принцеси Лілібет не видно.
- Згодом королівський експерт припустив, чому герцогиня Сассекська почала частіше показувати сина та доньку. За його словами, вона зрозуміла, що так люди проявлятимуть більший інтерес до її діяльності.