Останніми роками Меган Маркл не показувала своїх дітей. Та тепер опублікувала зворушливе фото, на якому показала сина та доньку. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Цікаво Вихід з королівської сім'ї та суд з сестрою: гучні скандали за участю Меган Маркл

Меган Маркл поділилася світлиною, зробленою у саду. Вона була одягнена у білу сорочку та блакитні джинси. Герцогиня однією рукою тримала доньку Лілібет, яка схопилась за кошичок з фруктами. Іншою рукою Меган обіймала сина Арчі, який ніжно пригорнувся до мами.

Меган та Лілібет обоє одягнули солом'яні капелюхи. Оскільки принц Гаррі з дружиною хочуть зберегти приватність своїх дітей, їх сфотографували зі спини. Однак помітно, що в Лілібет – руде волосся.

Кожен день – це історія любові,

– лаконічно поділилась Меган Марк.



Меган Маркл з дітьми / Фото з інстаграму Меган Маркл

Зауважимо, раніше Меган Маркл показала, який мала вигляд у юному віці. Знімок опублікувала Католицька школа, де навчалась герцогиня.

Меган Маркл запускає новий проєкт

Дружина принца Гаррі після виходу серіалу "З любов'ю, Меган", очікує на запуск свого лайфстайл-бренду As Ever. Там вона продаватиме різноманітне варення й джеми, чай, суміші для млинців та печива тощо.

Кулінарне шоу, що вийшло на Netflix 4 березня, отримав у свій бік безліч жахливих відгуків від критиків та глядачів. Меган звинувачували у нещирості й пафосі.