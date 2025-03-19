Її шлюб із принцом Гаррі, а також подальші дії пари привернули значну увагу громадськості. Show 24 зібрали найгучніші скандали, що супроводжували Меган Маркл за час її життя у королівській родині та поза нею.

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Скандальний вихід Меган і Гаррі з королівської родини

У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про вихід із королівської родини. Вони відмовилися від титулів "Їх Королівська Високість" та обов'язків, обґрунтовуючи це бажанням фінансової незалежності.

Сенсаційне інтерв'ю Опрі Вінфрі

У березні 2021 року Меган та Гаррі дали інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому розповіли про труднощі життя в королівській родині, включаючи обговорення расових питань та психічного здоров'я. Меган заявила про відсутність підтримки з боку королівської сім'ї під час її боротьби з суїцидальними думками, а також про занепокоєння деяких членів родини щодо кольору шкіри їхнього сина Арчі. Маркл Також розповіла про цькування з боку преси.



Принц Гаррі та Меган Маркл на інтерв'ю / Фото Getty Images

Конфлікт зі зведеною сестрою

У 2022 році Меган виграла суд проти своєї зведеної сестри Саманти Маркл, яка звинуватила її у наклепі. Вперше позов було подано у березні 2022 року. У ньому стверджувалось, що Меган обмовила Саманту в інтерв'ю Опрі Вінфрі, а також у книзі "У пошуках свободи". Справу було закрито після того, як суддя Ханівелл постановила, що дружина принца Гаррі не може нести відповідальність за зміст книги, оскільки вона її не публікувала. Справа була закрита без змоги подати повторний позов.

Відносини з медіа та громадськістю

Меган та Гаррі неодноразово висловлювали невдоволення втручанням засобів масової інформації в їхнє особисте життя. Вони подали кілька позовів проти таблоїдів за публікацію особистих листів та фотографій. На видання Mail on Sunday було подано до суду за публікацію особистого листа Меган до батька. Суд визнав дії видання незаконними та порушенням її приватного життя.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Конфлікт з Кейт Міддлтон напередодні весілля

Одним із перших скандалів навколо Меган Маркл став її конфлікт із Кейт Міддлтон перед весіллям у 2018 році. Причиною сварки стали сукні дівчат-квіткарок. Ще однією стала суперечка щодо весільної тіари. Маркл хотіла приміряти тіару з великим смарагдом, але їй відмовили, а прикрасу згодом одягнула принцеса Євгенія.

Звинувачення у знущаннях з персоналу

У 2022 році вийшла книга "Придворні: прихована сила за короною", у якій Меган описана як "груба та самозакохана". Колишні працівники називали її "самозакоханою соціопаткою", звинувачуючи у жорстокому ставленні до персоналу.



Меган Маркл / Фото Netflix

Попри все це Меган Маркл продовжує бути однією з найбільш суперечливих і водночас популярних постатей сучасності. Хтось бачить у ній сильну жінку, яка бореться за власні права, інші – маніпуляторку, яка використовує будь-яку ситуацію у своїх інтересах. Скандали, що супроводжують дружину принца Гаррі демонструють складність її публічного образу. Від конфліктів з королівською родиною та суперечок з пресою до звинувачень у булінгу та суперечливих проєктів, її дії завжди є в центрі уваги.