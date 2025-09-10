Британские СМИ уже раскрыли некоторые подробности этой редкой встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Telegraph.

Гарри приехал в Великобританию 8 сентября, чтобы почтить память своей бабушки, королевы Елизаветы II, а также посетить благотворительное мероприятие организации WellChild, которая поддерживает тяжелобольных детей и их семьи. Именно во время этого визита и состоялась частная встреча отца и сына, которая длилась около 45 минут. Это их первый разговор с глазу на глаз с февраля прошлого года, когда Гарри посетил Лондон после новости о раке у короля. Уже завтра, то есть 11 сентября, принц должен вылететь обратно домой.

Почему отношения принца Гарри с отцом напряженные?