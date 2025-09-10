Британские СМИ уже раскрыли некоторые подробности этой редкой встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Telegraph.
Гарри приехал в Великобританию 8 сентября, чтобы почтить память своей бабушки, королевы Елизаветы II, а также посетить благотворительное мероприятие организации WellChild, которая поддерживает тяжелобольных детей и их семьи. Именно во время этого визита и состоялась частная встреча отца и сына, которая длилась около 45 минут. Это их первый разговор с глазу на глаз с февраля прошлого года, когда Гарри посетил Лондон после новости о раке у короля. Уже завтра, то есть 11 сентября, принц должен вылететь обратно домой.
Почему отношения принца Гарри с отцом напряженные?
- В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от статуса старших членов королевской семьи и переехали с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет – в США. Они объяснили это желанием жить самостоятельно и финансово независимо. После этого официальная британская охрана для Гарри была отменена решением комитета RAVEC. Принц неоднократно подчеркивал, что без гарантий безопасности не может спокойно возвращаться в Британию.
- Сам Гарри признавал, что вопрос охраны существенно испортил его отношения с отцом. До этого напряжение существовало и по другим причинам – из-за интервью, документального фильма на Netflix и книги воспоминаний "Запасной", в которых он критиковал короля, королеву и своего брата. Известно, что отношения с принцем Уильямом у принца Гарри до сих пор остаются напряженными.