Он рассказал, как провел время с сыном и показал их совместные фотографии. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Константина Грубича.
Вас также может заинтересовать Беглец Волошин впервые рассказал о романе с известной украинской певицей
По словам ведущего, вместе с Ярославом они сделали ортопедические стельки для обуви, пообедали и неторопливо прогулялись по Киеву.
Погода способствовала. Оба мы здесь пешком ходили как будто сто лет назад. Увидели знаковые здания Киева после прилетов. Я подумал: не только люди получили ранения. Хотя нет, с людьми тяжелее и страшнее,
– поделился Константин.
Он также вспомнил трагические события в поселке Яровая в Донецкой области, где 9 сентября российская авиабомба унесла жизни десятков гражданских, ожидавших выплату пенсий.
После встречи публикацию сделал и сам Ярослав. Он отметил, что время с отцом прошло интересно, но уже снова приходится возвращаться к "миру чудес" – палат, перевязок, капельниц, уколов и борьбы с ПТСР. Парень также показал фото из больницы.
Что известно о ранении Ярослава Грубича?
- В июне этого года стало известно, что он присоединился к рядам ВСУ.
- Уже 24 июля Константин сообщил, что его сын потерял правую руку.
- Впоследствии фотограф Ян Доброносов сообщил, что Ярослав с собратьями попал под вражеский обстрел.
- Сейчас военный проходит реабилитацию и делится ее ходом в своих соцсетях. Позже Ярослав планирует вернуться в армию.