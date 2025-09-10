Он рассказал, как провел время с сыном и показал их совместные фотографии. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Константина Грубича.

По словам ведущего, вместе с Ярославом они сделали ортопедические стельки для обуви, пообедали и неторопливо прогулялись по Киеву.

Погода способствовала. Оба мы здесь пешком ходили как будто сто лет назад. Увидели знаковые здания Киева после прилетов. Я подумал: не только люди получили ранения. Хотя нет, с людьми тяжелее и страшнее,

– поделился Константин.

Он также вспомнил трагические события в поселке Яровая в Донецкой области, где 9 сентября российская авиабомба унесла жизни десятков гражданских, ожидавших выплату пенсий.

После встречи публикацию сделал и сам Ярослав. Он отметил, что время с отцом прошло интересно, но уже снова приходится возвращаться к "миру чудес" – палат, перевязок, капельниц, уколов и борьбы с ПТСР. Парень также показал фото из больницы.

Что известно о ранении Ярослава Грубича?