Волошин признался, был ли у него роман с певицей SKYLERR (Валерия Кудрявец). Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.

Александр Волошин утверждает, что у его бывшей жены Анны Тринчер был конфликт со SKYLERR. Подробностями блогер не поделился, однако считает его "детским садом".

Волошин рассказал, что после расставания с Тринчер прошло определенное время и он познакомился со SKYLERR. По словам блогера, между ним и певицей была взаимная симпатия.

Был небольшой роман между нами. Очень короткий роман. Курортный роман. Киевский роман. Вот такая история. И он быстро закончился,

– поделился Александр.

Что известно о личной жизни Александра Волошина?