Теперь Александр рассказал, какие у них сейчас отношения с артисткой. Он признался, хотел ли к ней вернуться и кто виноват в их разводе. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.

Волошин считает, что они вдвоем с бывшей женой виноваты в разрыве.

Я не хочу просто копошиться в старом и искать причины того всего. Нет одного виновного. Может кто-то более очевидно делал какие-то неправильные вещи, но другой человек также всегда имеет какую-то ответственность. Это всегда выбор обоих людей,

– сказал блогер.

После развода, как говорит сам Волошин, он "ушел в разнос" и встречался со многими девушками, впрочем ни с одной из них не мог построить прочные отношения, потому что они его не понимали. В тот период блогер хотел вернуться к Анне Тринчер.

Они все в каком-то своем мире живут, какие-то у них такие примитивные желания, примитивные проблемы, и мне с ними не интересно вообще общаться. И в определенный момент я просто испугался, что я не найду человека, который хоть немного меня поймет, хоть немного прошла то, что прошел я. И единственная из этих всех девушек оставалась Аня, которая меня понимала,

– объяснил блогер.

Сначала бывшие супруги поддерживали дружеское общение, однако впоследствии перестали. Певица отписалась от Александра после того, как он начал новые отношения.

Что известно о новых отношениях Волошина?